Rodallega: "En junio termino contrato, el FPC no está descartado"

El experimentado delantero colombiano Hugo Rodallega, hoy en el Denizlispor de Turquía, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se refirió a su futuro inmediato, la posibilidad de regresar al fútbol colombiano e hizo un repaso por su amplio recorrido por el fútbol europeo.

Rodallega se declaró "orgulloso" por haber llegado a los 400 partidos disputados en el 'Viejo continente' y aseguró que si renueva o le llega una nueva oferta de algún club europeo, esperaría llegar a la cifra de los 500 partidos, lo que sería "todo un sueño" para él.

No obstante, el delantero de 35 años volvió a poner sobre la mesa el regreso al fútbol colombiano, explicando que es una idea que no se encuentra descartada.

"Nunca he descartado la idea de volver al fútbol colombiano, es que cuando he recibido oferta de allá siempre he estado con contrato. Ahorita en junio termino contrato", comentó.

El delantero que siempre ha "coqueteado" con América de Cali, ahora abrió la puerta al Deportes Quindío, club donde debutó como profesional. "De todos los equipos donde he estado, me encataría volver a donde todo empezó, me encantaría volver al Quindío".

Entretanto, haciendo un recuento por lo que ha sido su carrera en el fútbol europeo, el atacante manifestó que la temporada 2009-2010 en el Wigan de Inglaterra fue la que más disfrutó, agregando que gracias a este equipo tuvo la oportunidad de jugar en la Premier League, para él la mejor liga del mundo.

Rodallega, quien ya superó la barrera de los 100 goles en Europa, acumula 10 anotaciones en 29 partidos disputados con el Denizlispor en la presente temporada.