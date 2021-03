J. Sánchez “no me parece que se haya ido la señal del VAR, eso no es normal”

James Sánchez, volante de Independiente Medellín, fue uno de los jugadores que protagonizó la jugada que dio de que hablar en el 'clásico paisa'. El jugador en un 'careo' con Alex Castro recibió un cabezazo que debió ser sancionado con tarjeta roja, pero el árbitro pasó por alto la acción.

El jugador habló primero del partido ante el clásico rival, destacando el estilo de juego de su equipo, "El juego con Nacional nos dejó un balance positivo por todo lo que viene sucediendo en nuestro equipo. El equipo ha puesto el pecho ante las malas situaciones".

Sobre la jugada en mención, James Sánchez aseguró que el prefiere no centrarse en las polémicas Creo que Alex Castro debió ser expulsado antes de mi careo, porque agredió con el balón a un compañero". Sin embargo, se mostró inconforme con la actuación del VAR, "Lo que no me parece es que se haya ido la señal del VAR, eso no es normal".