Apretón requeteapretado

Como decía anoche en el noticiero de Caracol radio el ex ministro Cárdenas Santamaría, el gobierno está cogido de la noche en la socialización de la reforma tributaria, al punto de que de boca del presidente se sigue hablando de temas macro, ingreso solidario, gratuidad de la educación, alivios a la pequeña empresa, pero no tenemos unos temas concretos aterrizados, que entendamos todos. Y lo que nos e haga antes del 20 de junio, cuando acabe la legislatura, ya no se hará.

El fin de semana el viceministro Juan Alberto Londoño estuvo ya reunido con un grupo de parlamentarios, comenzando a compartir ese desglose puntual, y lo hará esta semana con los empresarios y sus gremios, pues la idea es radicarlo ya en la en la comisión cuarta de la Cámara.

No tendrá más de 100 artículos: unos 40 de régimen tributario, 20 de impuestos verdes, 20 de regla fiscal y 20 de gasto social. Y el monto, ese ya es otro paseo: alrededor de 25 billones, una cifra que no se compadece con el recaudo de pasadas reformas, máxime que todo el mundo está golpeado por la tragedia económica que acompaña a la pandemia. Por renta, el gobierno confía en recaudar $12 billones; por IVA, alrededor de $8 billones; por impuesto al patrimonio $1,5 billones, y por dividendo a personas naturales, $1,5 billones. Por compensaciones, es decir impuestos que se establecerán o no se quitarán, $3 billones.

Lo que hemos podido conocer en Caracol Radio, aclarando que en la socialización final podría presentarse modificaciones, es lo siguiente:

La canasta familiar hoy está gravada en un 53% y pasará a 60% por ciento de productos gravados. Algunos productos y servicios pasarán de 5% a 19%, entre ellos el azúcar y los productos cárnicos (por ejemplo los embutidos).

Sigamos con embutidos, grandes embutidos: en renta de personas naturales se ampliará la base tributaria. Antes presentaban renta los que tenían ingresos de más de 48 millones anuales y ahora será a partir de los 30, es decir $2,5 millones al mes. Son casi 1,2 millones de colombianos.

El impuesto a los dividendos de personas naturales saltará de 10% a 15%. A las pequeñas empresas y a los micronegocios se les bajará la renta de 31% a 24%. ¿Cómo lo compensará el gobierno? Con la extensión del ICA a las grandes empresas. Y este va a ser tema delicado porque las empresas grandes confiaron en las promesas de campaña de Iván Duque. Nada qué hacer: la pandemia ha tenido un costo enorme y los empresarios lo van sentir, y duro.

Además, se reducirán los beneficios que tienen el agro y el turismo, se reducirá el tiempo de beneficios tributarios, habrá muchos impuestos “verdes” (así como algunos nuevos sobre el uso del plástico) y, ojo, no se eliminará el cuatro por mil. Detalle final: se le pondrá impuesto a las pensiones desde $7 millones de pesos.

Ajústense los cinturones que comenzó el viaje a Trubutalandia… y si usted no se los ajusta, a su silla le llegará Carrasquilla.