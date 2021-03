Asamblea del BID: ¿qué significa para Colombia y la región?

En Hora 20 un programa especial para analizar y entender las implicaciones del desarrollo de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y el BID Invest durante esta semana en Barranquilla. Se habló de la importancia para Colombia de este encuentro; de los temas que son prioridad; de la incidencia en la reactivación económica; y una mirada a la manera de traducir este encuentro en acciones que conduzcan a cambios reales en la sociedad. Por último, una opinión del aspecto social de la nueva reforma tributaria impulsada por el Gobierno.

Como “un punto de inflexión para nuestra región y para el BID” fue definida la edición 61 de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la edición 35 del BID Invest que en esta ocasión tiene a Barranquilla como anfitrión y a Colombia como sede… pues desde el pasado miércoles 17 hasta el domingo 21 de marzo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone; el presidente Iván Duque; el presidente de Brasil Jair Bolsonaro y toda una serie de expertos, diplomáticos, empresarios e inversionistas estarán discutiendo, conversando y planeando proyectos para Colombia y la región.

La agenda según el Banco Interamericano de Desarrollo tiene cinco ejes concentrados en: reactivación económica; transformación digital; asuntos de género e inclusión; cambio climático y apoyo a las pequeñas y medianas empresas para dar paso a la reactivación económica que la región necesita tras el paso de la pandemia, pues esta Asamblea también resultó siendo una víctima de la COVID-19, ya que estaba planeada en un principio para marzo del 2020… por lo tanto, las nuevas agendas; las inequidades exacerbadas; los problemas de género, el aumento de la pobreza que se calcula en 10 puntos para la región son los temas de discusión ante la necesidad de la construcción de un nuevo contrato social por el cual hoy abogan múltiples expertos.

Lo que dicen los panelistas

Para Ricardo Ávila, periodista y analista senior en el diario El Tiempo, la organización de la asamblea trae beneficios para Barranquilla, “en esta ocasión tenemos reunión semipresencial en la que la presencia masiva está en los colombianos"; pero comentó que el país recibe programas de crédito así la Asamblea sea en Argentina, por lo tanto, que tenga lugar en el país no es un gran cambio. Desde las perspectivas del BID, comentó que este tiene un techo al cual llegó el año pasado y por lo cual no tiene hoy capacidad para ampliar créditos “¿va a tener el BID aumento de capital? No, no lo va a tener”, concluyó.

En cuanto a la integración regional, explicó que el anhelo de Bill Clinton de una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego quedó sepultado por la geopolítica en América Latina. “Acá la integración es particularmente complicada”, puntualizó.

Sandra Gómez, gerente de Fasecolda, comentó que el evento es importante en la medida en la que Colombia es un socio natural para el BID. Además, planteó que es necesario que nos oigan de primera mano y que no es lo mismo, a cuando la Asamblea tiene lugar en otros países.

Frente a la reconstrucción en Providencia, dijo que el tema central es logístico. “Estamos organizando logística de llevar contenedores, para cada estructura que pesa 35 toneladas, son tres contenedores y medio”, explicó.

Para Eduardo Behrentz, ingeniero, vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes, abordar asuntos como la digitalización de la justicia y el empleo joven en el marco de la Asamblea del BID es clave para el país en materia de transparencia y de reactivación de la economía, aunque planteó que hace falta avances en mejorar la formación técnica de los jóvenes en términos de calidad.

Agregó que es escéptico que el gobierno de Joe Biden no acepte una capitalización del BID por cuenta de que la actual administración en el Banco viene del gobierno de Donald Trump.

Beethoven Herrera, economista, profesor emérito de la Universidad Nacional, profesor titular de la Universidad Externado y columnista en Portafolio, señaló que es positivo que la Asamblea sea el escenario para que el país tenga avances en materia judicial con la digitalización; así como un reconocimiento en los avances migratorios que ha tenido Colombia por cuenta de la llegada de migrantes venezolanos.

Frente a la reforma tributaria que presentará el gobierno dijo que es lamentable e incomprensible que no haya una sola línea en 250 hojas sobre reforma agraria y cambios en la ruralidad; “todo es IVA o no IVA; esa discusión capta todo”, afirmó.

*El Contrapunteo* de esta noche para discutir las versiones que empezarán a entregan antiguos jefes de las Farc y exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia. Pues este jueves tuvo lugar el primer encuentro ante la Comisión de la Verdad en el que se lanzó una línea para establecer qué se va a contar sobre el conflicto armado, entendiendo que el primer evento público en el que cuenten la verdad será el próximo 21 de abril. Para Juanita Goebertus, representante a la Cámara del Partido Verde, es un primer paso que victimarios de la guerra en colombia empiecen a reconocer los hechos y resalta que es importante que el reconocimiento venga acompañado de revelaciones que le cuenten la verdad a las víctimas. Por el contrario, José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara del partido Centro Democrático, planteó que no hay un avance en el proceso de paz con las Farc y que cinco años después no se ha evidenciado la retórica de promesas y verdades que quedaron plasmadas en los Acuerdos hace un par de años.