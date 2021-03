"La desaparición forzada es un crimen de Estado": Francisco Bernate

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el abogado Francisco Bernate se refirió a la actuación de algunos organismos en el caso de la menor Sara Sofía, que desapareció el pasado 28 de enero en Bogotá.

"Es un debate estrictamente académico. Aquí la Fiscalía considera que hubo una desaparición forzada, es un crimen de Estado", comentó.

Bernate reiteró que la desaparición forzada es el delito que comete un agente del Estado en el desarrollo de sus funciones, que priva de su libertad a alguien y no da información sobre el paradero.

En el caso de un particular, el caso sería de secuestro, porque no se está obligado a enviar información de informar el paradero de alguien en particular.

"Creo que no podemos trivializar la desaparición forzada en el sentido de negarle su carácter de crimen de Estado, diciendo que los particulares tenemos la misma carga que las autoridades estatales", afirmó Bernate.

