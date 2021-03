Polémicas propuestas al Congreso: porte de armas y unificación de periodos

En Hora 20 las reacciones al “Contrapunteo” sobre la nueva reforma tributaria; debate para analizar una propuesta que ha generado polémica al interior de un mismo partido: la de regularizar la prohibición del porte de armas. También una mirada a la llegada al congreso de una reforma constitucional que busca unificar periodos de alcaldes y gobernadores, lo cual llevaría a la extensión del actual periodo presidencial. Por último, una mirada al proyecto que permitiría ir en coalición a los partidos mayoritarios para las elecciones del 2022.

Pasemos al debate central de esta noche… la polémica propuesta que empezará pronto a ser debatida en el congreso que consiste en eliminar las actuales prohibiciones al porte de armas en el país y ampliarlo a través de unos cambios que reglamenten que por ejemplo solo se restrinja su porte en escenarios de guerra o de conmoción interior. El proyecto presentado por el representante a la Cámara Christian Garcés y la senadora María Fernanda Cabal, ambos por el Centro Democrático, también tiene como fin aumentar las sanciones ante irregularidades y reducir de 90 a 30 días el tiempo de expedición de los permisos. Todo esto con el propósito de ponerle fin a un decreto que se ha venido prorrogando año a año y que ha superado las diferencias en el cambio de gobierno.

Pues fue en la administración del expresidente Juan Manuel Santos en 2016 cuando se expidió un decreto que prohibía el porte de armas, salvo algunas excepciones en las que se demuestre los riesgos en seguridad de un ciudadano, lo que ha llevado a que hoy el país tenga cerca de 339 mil personas con permisos de porte de armas. El presidente Duque ha prorrogado el decreto en 2019 y el 31 de diciembre del 2020 lo volvió a prorrogar, por lo tanto, la propuesta de que los colombianos tengan acceso a la legítima defensa a través del porte de armas, no cayó bien en el gobierno y el consejero para la seguridad nacional, Rafael Guarín explicó que los permisos se dan en casos “extraordinariamente excepcionales” y que “el camino no es armar a los colombianos, ni promover la compra, ni el porte de armas”; el expresidente Uribe también comentó que es delicado invitar al debate y que no se debe pedir la generalización, pues cree que se debería mantener el decreto de desarme.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó que es poca la posibilidad de que la reforma tributaria pase por el congreso. Aunque considera que si la propuesta es impulsada realmente por el gobierno y los congresistas le dan un enfoque de transformación en los social, puede ser positivo en términos políticos.

Frente a los cambios en materia política y proyectos que buscan reformar la constitución y la unificar periodos, dijo que lo que no funciona es el sistema el cual tiene avances, pero que hace falta cambios de fondo. Por último, planteó que es loco plantear extender periodos con la excusa por la pandemia, cuando el país ha pasado por cosas peores.

Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, explicó que la restricción de armas ha generado dividendos importantes en reducción de homicidios y lesiones personales, por lo que asegura que levantar estas prohibiciones envía un mensaje erróneo a la autoridad que ostenta el gobierno nacional y la Fuerza Pública.

También criticó el proyecto de unificación de periodos, pues recordó que con la constitución de 1886 las personas votaban con papeletas largas en las que se vota por varios candidatos a distintos cargos, “eso es volver al pasado, es desconocer los principios de la constitución de 1991”, finalizó.

Para Natalia Ángel, abogada constitucionalista y profesora en la Universidad de los Andes, levantar prohibiciones al porte de armas no va a ser aprobado por el congreso y si es aprobado, cree que será inconstitucional. Sostuvo que el proyecto tiene argumentos basados en mentirías o que buscan distraer, ya que recordó que “la legítima defensa es una causal de exculpación y no un derecho; hay que tener cuidado con el lenguaje.”

Ángel se refirió al proyecto que permitiría ir en coalición a los partidos mayoritarios en el congreso, y comentó que la lógica con la que muchos están operando es en qué les sirve para las próximas elecciones. Frente a los resultados de este proyecto, comentó que a los partidos se les debe poner orden y fortaleza, pues no está de acuerdo con una gran cantidad de partidos, ni con la concentración de poder en pocos movimientos políticos.

Para Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y director de la Hora Judicial UR, del congreso se puede esperar cualquier cosa después de la aprobación de la cadena perpetua a violadores de menores. Sobre el proyecto de unificación de periodos, planteó que, si bien no es buena idea hacer cambios para beneficiar a los mandatarios de hoy, sí reconoce que hay dificultades en términos de gestión entre la nación y las autoridades locales, por lo que comentó “si uno vota por alcalde y presidente del mismo partido están alineados y eso es democracia”, algo que podría llevar a generar un engranaje entre lo local y lo nacional.

Frente al porte de armas, señaló que el mejor ejemplo de los riesgos está en Estados Unidos con los tiroteos constantes en algunos escenarios. Además, dijo que una regularización laxa puede llevar a días festivos en Colombia marcados por sangre, pues los días más violentos en el país se dan en el marco de festividades como el día de la madre.

En el “Contrapunteo” de esta noche se discutieron los resultados que arrojó la comisión que citó el gobierno sobre la reforma tributaria y que era esperada para terminar de construir el proyecto de reforma que será llevado al congreso en los próximos días. Dentro de las grandes conclusiones de la comisión está eliminar el 4X1000; aumentar la base gravable del IVA y que los productos que hoy tienen un impuesto del 5 por ciento pasen a tener hasta un 12 por ciento. Ricardo Ávila, periodista, analista senior en el diario El Tiempo analista económico, planteó que la comisión tiene razón en cuanto a lo disfuncional que es el sistema tributario en el país. Agregó que se reconocen fallas como los pocos impuestos que se pagan en comparación con otros países y que espera que las recomendaciones sean tenidas en cuenta al ser en esta ocasión planteada por extranjeros. Salomón Kalmanovitz, analista económico y columnista en El Espectador, también insistió que el recaudo del país es muy bajo, por lo que cree que ese recaudo debe aumentar a través del impuesto a la renta a las personas que hoy pagan pocos impuestos y un impuesto sobre el patrimonio permanente y no ocasional como funciona hoy. Por último, explicó que es necesario que se eliminen exenciones que no son beneficiosas.