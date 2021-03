Alfredo Morelos: “Uno de mis grandes sueños es jugar en la Premier League”

El colombiano Alfredo Morelos, actual campeón de la Liga Escocesa con el Rangers, habló con El VBar de Caracol Radio respecto a su presente en el fútbol de ese país. También contó detalles de la controversia que se presentó a principios de temporada con el equipo y su sueño de jugar en la Premier League.

El colombiano fue una las piezas claves del Rangers en la obtención del título de Liga que no ganaban hace diez años. Morelos, ha aportado 10 goles y goza de un buen momento en el equipo escocés, con el que a principios de temporada tuvo algunas diferencias.

Le puede interesar:

"Hubo muchas dificultades con Rangers por el tema de mi salida porque llegaron propuestas y el club pedía más dinero. Después se cerró el mercado de transferencias y yo hablé con el entrenador y dije que me iba a enfocar en el equipo, se normalizó la situación y comencé a subir mi nivel" confesó el goleador de 24 años.

En Colombia suele ser criticada la competitividad de la liga para la que juega Morelos, sin embargo, ante esto fue certero en decir que Europa está por encima de cualquier campeonato en Sudamérica y que se siente bien en Escocia en un equipo que es muy importante.

"Cuando estaba en el Medellín y llegó la oferta (Helsinki de Finlandia), sin pensarlo dos veces dije que me iba, no me importó el país. Fue lo que decidí y mi fútbol ahora ha mejorado muchísimo, con muchos goles, con el reconocimiento de gente y el llamado a Selección", dijo Morelos.

Respecto a sus posibilidades de cambiar de equipo en el próximo mercado de trasferencias aseguró que es clave pasar de ronda en la Europa League para que otros equipos de se fijen en él.

Lea también:

"Soy un jugador de oportunidades. Ahora quedé campeón de Escocia y hay que seguir trabajando con cosas importantes como lo es la Europa League, si pasamos de ronda vamos a tener la oportunidad de jugar con equipos muy grandes y me van a estar viendo", afirmó el delantero.

El técnico de Morelos es la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, con el cual mantiene una buena relación y del que ha aprendido cosas importantes que le aportan a su carrera.

"Gerrard ha sido una persona importante para mi carrera. Me ha corregido en muchos aspectos, como en disminuir las tarjetas rojas y amarillas. Un delantero no puede tener esas estadísticas de muchas tarjetas rojas y él me ha ayudado a mejorar mi carácter", precisó el cordobés.

Morelos también confesó que no ha tenido contacto con el nuevo técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, destacó que le parece una buena persona y que espera se le vuelva a dar el llamado a la Selección.

Por último, declaró que tiene como uno de sus objetivo llegar al fútbol de Inglaterra: "Uno de mis grandes sueños es la Premier league. Es una de las mejores ligas del mundo, hay muchos jugadores importantes y equipos importantes. Si se presenta la oportunidad en mi camino lo voy a tomar de la mejor manera. Es un fútbol muy similar al fútbol escocés y me caería muy bien", concluyó el delantero.