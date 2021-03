“No hay esperanza, el Gobierno se equivocó en los cierres”: Andrés García

Uno verdadero drama han vivido los colombianos que están atrapados en Brasil, luego de que el Gobierno decretara cierre definitivo de vuelos internacionales, debido a la cepa de contagio que se ha producido en este país.

Ante el hecho, habló en 6AM Hoy por Hoy, Andrés Felipe García, uno de los colombianos atrapados en Brasil, que cuenta como es el drama de estar allá y el calvario que están viviendo sus demás compatriotas.

“Por ahora no hay esperanza, porque el Gobierno se equivocó en el cierre y nadie sabe cuándo van a permitir otra vez los vuelos” dijo García, luego de manifestarse preocupado por la situación que se está presentando ”aquí no sabemos cuándo vamos a volver, y lo que nos dicen de los vuelos humanitarios es que no se sabe con qué aerolínea se van a presentar”, comentó.

Por otra parte, este abogado, resaltó que ha mantenido contacto con algunos compatriotas a través de redes sociales, con la finalidad de generar una unión que pueda permitir ser escuchada, para que de esta manera puedan volver al país.

“En Brasil he estado en contacto con más de 150 colombianos varados entre Sao Pablo y Río de Janeiro, ya llevamos 3 meses, y no logramos ninguna respuesta ni del consulado, ni del ministro, ni de nadie “ pronunció.

Finalmente hizo un llamado a los entes gubernamentales para que les puedan solucionar la vuelta a Colombia y poder salir de esa odisea que han subsistido durante este tiempo.