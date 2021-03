El Pulso del Fútbol, 9 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre James Rodríguez, su presente y las numerosas lesiones que han afectado su carrera. César dijo: “Yo creo que James sigue siendo un profesional y un hombre enamorado del fútbol. Y no solo es importante para Ancelotti en el Everton, también para la Selección Colombia”. Sobre el tema Óscar agregó: “Pienso que todavía no es la hora de verlo como un jugador retirado, pero yo si quiero saber cuál es la razón de tantas lesiones que tiene, ese bendito soleo lo tiene mal”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de oyente, el cual preguntó por la camiseta roja que utilizó la Selección Colombia en el Mundial de Italia 1990 y por qué no se siguió usando. César manifestó: “Eso de las cábalas y los agüeros hay que dejárselas a los argentinos. Adidas sacó hace algún tiempo unas camisetas retro, y ahí estaba la camiseta roja de la Selección Colombia”. Por su parte Óscar complementó: “A mí me gusta ver a la selección con la camiseta amarilla, la pantaloneta azul y las medias rojas, como la bandera de nuestro país, pero eso no tiene nada que ver con el juego, hay equipos que tienen uniformes muy bonitos y no ganan”.

No olvide escuchar el audio del programa.