Sebastián Pérez: “Siempre tengo ilusión de volver a la Selección Colombia”

El colombiano Sebastián Pérez, autor del gol que selló la victoria por goleada del Boavista contra Famalicão en la Liga de Portugal este fin de semana, se refirió en conversación con El VBar Caracol sobre su ilusión de regresar a la Selección.

Pérez aseguró que jugar en Europa, tras su positivo paso por Boca Juniors de Argentina, era un desafío que tenía que asumir en su carrera.

"Me he ido adaptando muy bien y en este último juego tuve la oportunidad de marcar. Feliz porque hace rato no convertía”, dijo.

Le puede interesar:

El colombiano destacó que su ilusión de regresar a la Selección Colombia sigue intacta y aunque ya se conoce de cerca con el técnico Reinaldo Rueda, considera que quienes sean llamados por el DT serán futbolistas que lo merezcan por su buen nivel.

"Sueño siempre, con ilusión, de volver a la Selección Colombia. Reinaldo Rueda me conoce de Nacional, pero un jugador que esté haciendo bien las cosas, es quien debe tener la oportunidad para Selección", aseguró.

Además, rescató el buen trabajo que está haciendo un compañero y compatriota en Boavista.

"Les hago la recomendación de seguir de cerca a Cristian Castro, mi compañero de Boavista, porque puede ser el futuro de la Selección”, comentó.