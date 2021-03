Yulián Mejía: “Actuaron de mala fe; me lesioné y me sacaron del equipo"

Yulián Mejía, jugador colombiano que hasta hace algunas semanas hacía parte de Unión Española, se refirió a su mala salida del club chileno, en conversación con El VBar Caracol.

El colombiano relató que luego de sufrir una lesión grave, el equipo de Chile “actuó de mala fe” en medio de lo que se esperaba fuera su recuperación.

"Estoy en Colombia recuperándome de una lesión grave porque allá no tienen obligación de seguir con el contrato cuando el jugador se lesiona. Me iban a bajar el salario por la lesión y decidí mejor venirme y recuperarme. Luego tocaremos puertas para ver dónde continúo", explicó.

Le puede interesar:

Mejía, que pasó en Colombia por Envigado, Millonarios y Atlético Bucaramanga, contó que ahora mismo está en Colombia tocando puertas para volver a jugar.

"En este momento estoy como agente libre. Estoy tocando puertas para ver si algún equipo de Antioquia me acepta luego de eso", dijo.

No obstante, comentó que actualmente está a la espera de que Unión Española le pague la indemnización.

"Ellos me deben un dinero, pero en la indemnización me van a pagar a cuotas. Actuaron de mala fe, porque me lesioné y me sacaron del equipo. El club no me iba a dejar venir tampoco así estuviera lesionado", aseguró.

“Estoy pensando en recuperarme del todo. Pero he hablado con la gente de Envigado para que pueda entrenar con ellos, y si me dan la posibilidad de jugar que sea lo que Dios quiera", añadió.