Un año de la pandemia: ¿cómo construir un nuevo contrato social?

En Hora 20 un análisis a las cifras más importantes que revela la última encuesta Invamer Poll. También un debate para analizar qué ha pasado en el país un año después de la llegada de la COVID-19, de los retos que hemos tenido que enfrentar; de los cambios en la realidad del país y para ver hacia dónde vamos a través de la necesidad de unas reformas y un nuevo contrato social, tal como lo propone Fedesarrollo.

A solo tres días de cumplir un año del primer registro de COVID-19 en Colombia, alcanzamos la cifra de 60 mil personas que han muerto por cuenta de este virus que desde hace un año cambió la vida, la forma de pensar, de abordar el mundo y hasta de controlarlo.

No obstante, la preocupación por la salud; evitar el contagio y mantener con vida al sistema sin evitar un colapso, llevó al cierre de la economía por varias semanas, las actividades productivas se detuvieron y hoy se empiezan a ver las consecuencias: el desempleo en enero marcó una tasa de 17,3 por ciento, para un total de poco más de 4.3 millones de desempleados; la economía se contrajo un 6,8 por ciento y las empresas poco a poco empiezan a entrar en reorganización o acogerse a ley de quiebras para evitar la destrucción total. A la par, las finanzas del Estado se fueron apretando ante la deuda necesaria para enfrentar tal emergencia, lo que llevará que en el 2021 la deuda ascienda a $157 mil millones de dólares.

Ante lo que empezó a mostrar la pandemia y el encierro, el país ha empezado a poner como debate la necesidad de cambios y reformas, en ese orden, el centro de pensamiento Fedesarrollo publicó este miércoles un documento en el que plantea la necesidad de cuatro reformas: la social; la pensional; laboral y tributaria. Con la cual se lograría generar hasta 815 mil empleos; el recaudo aumentar hasta 2.5 puntos del PIB; se aumentaría el ingreso hasta al 90 por ciento de la población y 4.5 millones de personas podrían salir de la pobreza. Todo esto a través de cambios como eliminar exenciones; IVA del 8 por ciento progresivo a los productos exentos; pensión con cobertura universal; renta mínima de $65 mil pesos por cada adulto y menor de edad en un hogar para los más pobres y todo un conjunto de reformas que llevarían al país al cambio necesario que develó hace un año la pandemia.

Lo que dicen los panelistas

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, aseguró que no se debe estar pensando en futuras elecciones, sino en las futuras generaciones, pues sostuvo que se debe trabajar en los temas estructurales, asumirlos con responsabilidad y abordarlos de una manera en la que todos ponen.

Sobre la imagen presidencial y los indicadores que demuestran que esta no se mueve, comentó que hay un asunto de comunicación que está fallando en la que no se comunica bien y el mensaje no está llegando.

José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional y profesor universitario, aseguró que la gente en medio de las dificultades está esperando propuestas y soluciones a los problemas de desempleo, inseguridad y a la incertidumbre que ha traído la pandemia. Por lo tanto, aseguró que antes de cualquier reforma hay que hacer realidad el Estado social de derecho, “hoy no podemos auspiciar una tributaria regresiva e inequitativa”, afirmó. También comentó que se debe pensar y enfocar esfuerzos en las personas más pobres, por lo que cree que la reactivación no se dará si no se piensa en los que más necesitan.

Para María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana y columnista en La República, la propuesta de Fedesarrollo es necesaria y pertinente, pero aseguró que el reto mayor, más allá de las buenas propuestas es la ejecución de un pacto conjunto, “al final terminamos es con propuestas presentadas de una forma y que terminan siendo algo diferente a las necesidades.”

En cuanto al optimismo generado en la encuesta de Invamer, comentó que es el optimismo de la vacunación que genera una reacción positiva, pero resaltó que los resultados reales en la imagen del presidente y en el optimismo se verán reflejados a medida que avanza la vacunación.

Gabriel Silva, exministro de Defensa; exembajador y columnista en El Tiempo, resaltó la importancia del nuevo contrato social que queda plasmado en la propuesta de Fedesarrollo, pues dice que aspectos como una renta básica van en la dirección de un nuevo contrato, así como acabar con concesiones y privilegios que afectan a los más pobres. “El contrato social significa hacer cosas importantes por los más pobres. La línea de lo que se propone como pensión universal, seguro al desempleo, renta básica; eso ayuda a consenso y quitarle esa gabela a los más ricos”, afirmó.

Durante el programa, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo se refirió sobre la propuesta de las cuatro reformas, y aseguró que lo que buscan en una integralidad e intentar salirse de las soluciones fáciles y típicas, “es integral porque plantea unos cambios sustanciales en protección social; con renta universal; en protección a la vejez; el contrato social que hoy tenemos es muy débil, el 60 por ciento está en la informalidad y solo un 25 por ciento de adultos mayores con pensión contributivo.”

Afirmó que también se tienen que crear incentivos para la formalización a través de cambios en los modelos del régimen de salud y sus aportes. Por último, planteó que si se quiere alcanzar el nuevo contrato se deben hacer ajustes y que todos los sectores de la sociedad deben poner su contribución.