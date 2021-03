El Pulso del Fútbol, 4 de marzo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol que le dio el título del campeonato colombiano a Santa Fe en el año 1971. César dijo: “Independiente Santa Fe cumplió 80 años el pasado domingo 28 de febrero y por eso hoy traemos el gol con el que obtuvo su quinto título de liga. La anotación la marcó el difunto delantero Pedrito Álzate en la final del campeonato colombiano del año 1971, que se jugó entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional”. Sobre el tema Óscar agregó: “Pedrito Álzate dijo, somos un país sin memoria, la gente no sabe que los únicos dos jugadores colombianos que le hemos marcado gol al Milán, somos Faustino Asprilla y yo”.

Otro de los temas tuvo que ver con la asamblea de la International Board, en la que se discutirá algunos cambios en el reglamento del balompié, impulsados en su mayoría por el ex técnico del Arsenal Arsene Wenger. Óscar manifestó: “La International Board llevará a cabo su reunión anual y se espera que haya muchos cambios en el fútbol, con las propuestas de Arsene Wenger y que se unifique de una vez por todas el tema de las manos”. Por su parte César complementó: “El tema en el asunto de la mano es urgente, ayer en el partido de Barcelona y Sevilla hubo una jugada que a mí me parece que es mano y otros dicen que no, porque no hay claridad”.

