Edwin Herrera: “Soy un jugador con sueños y metas a corto y largo plazo”

Uno de los futbolistas colombianos en el fútbol de Portugal es Edwin Herrera, lateral derecho formado en Independiente Santa Fe y que llegó en el 2020 al Familicao FC. El deportista cartagenero fue incluido en la lista de los 10 mejores sub-23 con proyección a la Selección Colombia.

Herrera aparece en el cuarto lugar del listado realizado por CIES Observatory que es liderada por José Ortiz, Carlos Cuesta y Jugen Elitim. Sobre esto habló el defensor en el Carrusel Deportivo de Caracol Radio, allí se refirió a su presente en Portugal y sus próximos retos.

Le puede interesar:

Edwin aseguró que desde su llegada tuvo cuatro días de adaptación previo a su debut en el fútbol europeo, sin embargo el presente del Familicao FC no es el mejor y el cambio de entrenador relegó al banco al colombiano, "El nuevo entrenador ha tomada decisiones que uno respeta, pero no he actuado en los tres últimos partidos".

Sobre el reconocimiento se mostró motivado, "Ha sido un gran rendimiento personal y profesional". Además dijo que siempre trabaja para estar en la Selección Colombia y uno de sus objetivos es ser convocado al mundial de Catar en el 2022.