"Dicen que somos héroes, pero ni así arreglan las vías": campesino

Primitivo Espitia es un cultivador de café en zona rural del municipio de Dolores, en el suroriente del departamento, y desde allí expresó su desconcierto por el mal estado de las vías terciarias en esa zona del Tolima.

Estas vías son vitales para los cultivadores porque les sirve para sacar sus productos agrícolas a los principales centros de mercado y en muchas ocasiones, estos productos se pierden porque no se puede cruzar ocasionando la pérdida del producto y en consecuencia pérdidas económicas y en otros casos se llega después del tiempo de entrega.

"Uno no entiende por qué, cada rato, anuncian inversiones para las vías terciarias, pero esa plata no se ve. Uno sabe que las alcaldías deben responder por estas vías, pero ellos no tienen plata. A veces se hacen convenios con el Comité de Cafeteros, pero el trabajo es mínimo para la magnitud de los daños", dijo Espitia.

Este cultivador agrega: "Uno escucha que nos llaman los héroes del campo, pero no entiendo héroes de qué; unos héroes sin vías". Escuche a don Primitivo Espitia, en informe de Harold Bonilla desde Ibagué, en Al Campo, de Caracol Radio.