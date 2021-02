Yuri Alvear: “Si no me operaba ya mi salud se complicaría”

Yuri Alvear informó que puso fin a su carrera profesional como judoca a los 34 años de edad tras sufrir la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y el desgastamiento de los menisco. Por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y su incapacidad será de seis meses.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, la vallecaucano confesó que dio fin a su carrera profesional, donde fue la colombiana más galardona en su deporte. Son en total 23 medallas las que se ganó Alvear tanto en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Campeonato Mundial de Judo y Campeonato Panamericano de Judo.

"Es difícil tomar la decisión de parar mi carrera, después de 21 años de estar inmersa en el deporte, y quería pelear una medalla de oro en los próximos olímpicos, pero apareció esta lesión y entendía que si no me operaba ya mi salud se complicaría".

Sobre cual será ahora su futuro profesional, aseguró que trabajará en pro al Judo en Colombia, "Me he preparado para ayudar a la gente de mi ciudad, y seguiré estudiando para entrenar y para ser también dirigente, siempre estaré cerca del deporte, desde cualquier posición que me permita ayudar a la gente".

Por último, agradeció a todas las entidades que la apoyaron durante su carrera y aseguró que quiere ayudar como lo hicieron con ella, "Quiero agradecer al comité olímpico, al ministerio del deporte, a Indervalle y al municipio de Jamundí, sin ellos no habría logrado lo que logré. Seguiré preparándome para ayudar como me ayudaron a mí".