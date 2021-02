Flabián Londoño, el colombiano en River que quiere llegar al primer equipo

Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal son los dos colombianos que actualmente tienen reconocimiento en el equipo de Marcelo Gallardo. Sin embargo, hay otro jugador cafetero que está pidiendo pista en River Plate.

Se trata de Flabián Londoño, un colombiano de 20 años que desde 2018 está pidiendo pista desde la reserva de River Plate y habló con El VBar Caracol sobre su futuro profesional.

"He entrenado con el primer equipo, Marcelo es un entrenador que te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo", contó.

Londoño tiene familia cercana al mundo del fútbol, a su primo Gerardo Bedoya, campeón de la Copa América con Colombia en 2001, le aprendió “la verraquera y las ganas de jugar al fútbol”.

"Gerardo Bedoya me entrenó en varias ocasiones cuando estaba en Ebéjico y me dijo que quería verme debutar en el equipo profesional (...) Hay que seguirnos preparando, estamos a un paso muy cerca y espero poder llegar al primer equipo de Marcelo", contó.