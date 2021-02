El Pulso del Fútbol, 4 de febrero de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el único gol de William Tesillo con la Selección Colombia, en un partido amistoso ante Panamá. César dijo: “El pasado martes, Tesillo cumplió 31 años y por eso traemos este gol. Fue en un partido amistoso, que sirvió como preparación para la Copa América 2019”. Sobre el tema Óscar agregó: “Con la selección debutó en enero de 2017, en un partido amistoso ante Brasil, jugó la Copa América 2019 y estuvo en la última convocatoria como suplente. El tiempo tituló sobre su gol: voló Colombia con el espectacular cabezazo de Tesillo”.

Le puede interesar también: Fecha y hora confirmada de Colombia vs. Brasil en Eliminatorias

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual preguntaba si Amaranto Perea había mostrado un estilo de juego, durante su etapa como entrenador del Junior de Barranquilla. César manifestó: “Yo creo que no se puede hablar de un estilo de juego de Amaranto Perea. Primero porque es muy joven, segundo porque no ha ganado nada y tercero, porque el Junior solo está tratando de acomodarse a cada partido e intentar hacer lo mejor”. Por su parte Óscar complementó: “Todavía no, él está cambiando de su etapa de jugador y apenas empieza. Pero ya es tiempo de que vaya cogiendo un estilo de juego, porque le está cogiendo la noche”.

Le puede interesar también: Bogotá estaría en duda para ser sede de la Copa América: Razones

No olvide escuchar el audio del programa.