Equipo encargado de negociar vacunas para Colombia no hablaba inglés

En octubre, 180 países, entre ellos Colombia, se reunieron con la Pfizer para adelantar las negociaciones de la vacuna, que estaba para ese momento terminando el ensayo clínico de la fase 2 y con muy buenos resultados. Eran reuniones de 20 minutos por país, muchos de ellos ya tenían adelantados los acuerdos. Otros, como Nueva Zelanda, los firmaron ese mes de octubre.

Una persona de Pfizer regional, de este lado del mundo, le dijo a un empresario colombiano que quería comprar vacunas, que el equipo de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, encargado del tema, no hablaba inglés, o lo hablaba poco, y que no entendieron lo que pasó en la reunión de los 20 minutos. No se logró avanzar en esa reunión.

Luego, la explicación del gobierno es que Colombia decidió esperar a qué hubiera más información sobre efectividad de las vacunas antes de comprar, pero eso se habló en la reunión, y se dieron alternativas para superar ese problema y tener acceso a los primeros lotes de la vacuna.