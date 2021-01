Borré: "Que llegue un DT como el profe Reinaldo es algo que ilusiona"

Rafael Santos Borré, en diálogo con El VBAR Caracol, se mostró contento con la designación de Reinaldo Rueda como nuevo director técnico de la Selección Colombia. El goleador de River Plate manifestó que mantiene la ilusión de ser tenido en cuenta en el combinado nacional.

"Que llegue un entrenador como el profe Reinaldo es algo que ilusiona, conoce el grupo, conoce la Selección Colombia", comentó el jugador de 25 años, quien, en contraste, dijo que el equipo vivió malos momentos con Carlos Queiroz.

"Ha sido duro lo que ha vivido la Selección con el profe Queiroz", mencionó respecto a las dos recientes goleadas en Eliminatorias ante Uruguay y Ecuador.

Sobre las pocas oportunidades que ha recibido en la Selección Colombia en los últimos años, el atacante comentó: "uno como jugador siempre sueña con estar con la Selección, pero no te miento que por momentos uno se tiende a desmotivar. Han sido cuatro años en River compitiendo en el más alto nivel y no he podido aportarle a la Selección".

Borré añadió que no tendría inconvenientes en ser convocado y enviado a la tribuna, situación que ya vivió antes con José Pékerman, aunque su deseo será siempre el de tener minutos.