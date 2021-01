‘Totono’ Grisales: “Reinaldo Rueda es un gran profesor, hay que ayudarlo”

Uno de los jugadores que estuvo en los procesos de Selección Colombia en el primer ciclo de Reinaldo Rueda fue Freddy 'Totono' Grisales. El mediocampista habló con el VBar de Caracol Radio sobre la nueva oportunidad del entrenador a cargo del seleccionado con miras al mundial de Catar 2022.

"Me gustó la llegada de Reinaldo, cuando el profe estuvo ahí hizo las cosas bien. Hay que ayudarnos, si ayudamos a los de afuera, cómo no a los de adentro", dijo Grisales que además pidió que lo dejen trabajar y no se le critique desde su llegada.

Le puede interesar:

'Totono' aceptó que Queiroz no era de su agrado y se refirió a la goleada ante la selección de Ecuador en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, "Algo tuvo que haber faltado, a mí no me gustaba el técnico que había pero yo no era el más indicado, somos colombianos no europeos, no jugamos a eso".

El mediocampista que fue campeón con Nacional en el Fútbol Colombiano, hizo énfasis en que se debe dar cabida en la Selección a jugadores del balómpie nacional, "para mí hay que llamar a Borré y darle espacio a los de acá, lo he dicho, denle oportunidad a ese muchacho Campaz, a Vergara, que son jóvenes, no importa, déjenlos a ver".

Lea también:

Por último, Grisales se refirió al próximo partido de la Selección contra su similar de Brasil, "A los brasileros hay que jugarles, vean a River que jugó mano a mano, al profe le gusta el compromiso, el orden, jugar".