El Pulso del Fútbol, 31 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre lo que dejó este año 2020 en el balompié nacional y todo lo más destacado del deporte rey en medio de la pandemia. César dijo: “Terminó el fútbol en Colombia y nos dejó muchas cosas para la reflexión, la salida de Queiroz con goleadas ante Uruguay y Ecuador, la desaparición del Cúcuta Deportivo y la realización de los torneos femeninos en medio de muchas dificultades”. Sobre el tema Óscar agregó: “La liga terminó siendo interesante, pero no buena. La forma como sacaron a los equipos colombianos de las copas internacionales, fue otro fracaso para nuestro fútbol”.

Otro de los temas tuvo que ver con la campaña de Millonarios en el año 2020 y lo que exige su afición para el próximo año. Óscar manifestó: “Todas las críticas que se le puedan enviar a Millonarios, las comparto. Ese equipo no está para procesos, sino para estar disputando la liga y campeonatos internacionales”. Por su parte César complementó: “No va a ser fácil que lleguen jugadores de renombre, porque no hay dinero. Los Hinchas tienen razón en pedir refuerzos, pero en este momento es muy difícil”.

