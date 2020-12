"No me pondría la camiseta de Millonarios por respeto a Santa Fe": Morelo

Wilson Morelo atraviesa un buen momento en Argentina con su equipo: Colón de Santa Fe. El atacante colombiano confirmó en el VBAR Caracol que renovó contrato por dos años más, por lo que espera seguir sumando goles con su actual club. Además, tuvo un gran paso por Independiente Santa Fe, por lo que habló sobre su rivalidad con Millonarios.

"No jugaría en Millonarios por respeto a Santa Fe, es la rivalidad más grande y no me la pondría. Por convicción, creo que hay muchos equipos a los que pudiera ir, pero sabiendo el respeto que tiene Millonarios como institución, es un club grande, con mucha historia, pero con todo el respeto no iría. Yo estuve en Millonarios cuando tenía 19 años. Ya no volvería. Es bueno pasar por momentos difíciles. Más que jugar, entrené en Millonarios. Quién iba a pensar que más adelante jugué en Santa Fe y pude marcarle a los azules. Es algo que me forjó en mi carrera", explicó Morelo.

Lea también:

Por otro lado, el futbolista habló sobre ofertas o intereses de equipos colombianos por llevárselo.

"A mí me han buscado clubes de Colombia. Yo acabé de renovar por 2 años más con Colón porque están contentos conmigo. Realmente no es fácil la salida, los clubes argentinos siempre piden buen dinero para terminar contrato y Colombia en estos momentos se les dificulta por la actualidad. Sí me han contactado desde el país, han preguntado, pero realmente no hay nada concreto, por lo que sé que a varios clubes se le sale del presupuesto. Yo estoy contento en Colón, me han cumplido desde siempre, no tengo quejas. Me han brindado todo lo necesario, pero tampoco cierro la puerta a nada, porque mañana si un club pone el dinero, pues en su momento lo analizaré", dijo el atacante que salió campeón con Santa Fe.

Además, Morelo habló sobre los problemas del fútbol colombiano con los delanteros, así como el mal momento internacional.

"Los goleadores de entrada demuestran cómo son, pero también pueden tardarse un poco más. La realidad que vivmos es que el fútbol colombiano está con falta de que en los clubes estén esos goleadores. No es fácil, a mí me han llamado los clubes de Colombia, pero no es nada fácil económicamente para ellos. La liga de Colombia es atractiva, pero para competir internacionalmente va a ser muy difícil. Por eso no es casualidad que en Argentina estén primeros en eso, porque invierten", dijo.

Finalmente, dio su 'granito de arena' de fe por la final de vuelta que tiene Santa Fe frente a América de Cali, pues va por 3-0 abajo.

"Es muy difícil esa final, pero es como la palabra Santa Fe... Hoy más que nunca hay que tener mucha fe para poder revertir la situación. La verdad es que normalmente para mí sería una serie liquidada, pero sé que con fe hay posibilidad. Algunos compañeros dejaron pasar una oportunidad muy grande en la final. Pareciera ser que América lo definió, pero el plus de Santa Fe es que nada lo ha tenido fácil y ha sido sufrido", finalizó.