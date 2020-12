El Pulso del Fútbol, 17 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la campaña de Junior en esta temporada y si el entrenador Amaranto Perea debe seguir en la institución. César dijo: “Hoy es fácil decir que Junior fracasó por la nómina y que Amaranto se debe ir por no ganar nada, pero el fútbol no es tan simple. Algunos juzgaran por el frio resultado, pero el mismo Sebastián Viera dijo que en los últimos días vivieron una película de terror”. Sobre el tema Óscar agregó: “Reconozco que el Covid-19 volvió a perjudicar al Junior, porque solo tenia dos suplentes y eran defensas. Pero el Junior hizo un gol a los 8 minutos y ganó el partido. Esto certifica que el equipo no fue capaz de conseguir el resultado”.

Otro de los temas tuvo que ver con el premio The Best de la FIFA y los favoritos de nuestros panelistas en cada una de las categorías. César manifestó: “Yo creo que el que se lo merece es Robert Lewandowski, pero veo a Cristiano y a Messi, y no se ve tan clara la posibilidad. Y lo de Bielsa no lo entiendo, tiene mucha prensa, peo no se puede medir con la misma vara un título de segunda división”. Por su parte Óscar complementó: “Yo también quiero que se lo gane Lewandowski. Usted dijo que Alisson iba a ganar a mejor arquero, pero yo me quedo con Manuel Neuer, es mi candidato y creo que se lo va a ganar”.

