Trabajadores de hospital en Chocó denuncian que nos les pagan hace 4 meses

La enfermera del hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó), Cilia Marina Perea, habló en 6AM Hoy por Hoy acerca de la crisis que viven los trabajadores del centro de salud porque no les pagan hace cuatro meses y además les adeudan recargos nocturnos, festivos y la prima de Navidad.

“Nosotros en días pasados hemos adelantando una serie de protestas para ser escuchados, teniendo en cuenta que la salud se considera un derecho fundamental, pero nosotros estamos en una situación muy precaria. Nosotros debemos salvaguardar la vida de los pacientes y quién salvaguarda la nuestra”, señaló la enfermera.

“Nosotros queremos decirle al Ministerio de Salud que los chocoanos somos Colombia”, puntualizó Cilia quien, además, comentó que han tenido que comprar diferentes insumos para atender a los pacientes porque el hospital no se los suministra y en algunos casos, le piden guantes a los familiares de quienes están siendo atendidos para poder trabajar.

Sobre el problema de dinero, la enfermera comentó que las directivas les dicen que hay que esperar a que las EPS les paguen; sin embargo, ella cree que ese no es el inconveniente: “el problema no es en la demora de los pagos de la EPS, el problema es más estructural porque donde se saca y no echa, se acaba la cosecha y siempre son con pañitos de agua tibia”.