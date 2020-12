El Pulso del Fútbol, 3 de diciembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la crisis que vive el balompié nacional tanto a nivel de clubes, como de selección, y las propuestas para encontrar una solución. César dijo: “Es fácil echar técnicos, criticar directivos y el torneo, pero a los jugadores quién los ronda. Son ellos los que juegan y es muy raro que ninguno de los futbolistas de la Selección Colombia se haya pronunciado después de la salida de Carlos Queiroz”. Sobre el tema Óscar agregó: “El presidente del Cali empezó sacando algunos jugadores, la mayoría tenia que salir y hubo otros que me sorprendieron. Ahora solo me hace falta ver las renuncias del técnico Alfredo Arias y el presidente Marco Caicedo”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual llamó corruptos a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, a raíz de la investigación que se está realizando por el escandalo de la reventa de boletas en los partidos de la Selección Colombia. Óscar manifestó: “Ojalá que la justicia cojee, pero que llegue. Los directivos de la Federación no fueron capaces de renunciar y hay que esperar a que se haga la investigación y se compulsen todas las pruebas. Aunque si los multó la SIC, es porque los encontraron culpables”. Por su parte César complementó: “El que le quiera decir corruptos a los directivos de la Federación, que lo haga. Pero que vaya y denuncie ante la Fiscalía, porque yo no voy a decir en un micrófono que alguien es ladrón, sin tener pruebas”.

Además opinaron acerca del correo de otro oyente, el cual le pidió a Óscar, que así como hizo gestión para que saliera Carlos Queiroz de la Selección Colombia. Lo hiciera también con el ex presidente del Cúcuta Deportivo José Augusto Cadena, para que no vuelva a dirigir en el fútbol colombiano. César resaltó: “A Cadena lo deberían cortar de por vida como dirigente deportivo, pero los presidentes de la Dimayor lo siguen apoyando, no hay derecho”. Mientras Óscar finalizó: “Estoy gestionando para ver si podemos alargar a la Asociación saca técnicos y la ampliamos hasta poder sacar a los malos directivos de nuestro fútbol”.

