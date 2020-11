Diego Camargo: "Sueño con correr las grandes. Me veo en el podio del Tour"

Diego Camargo, nuevo campeón de la Vuelta a Colombia, dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio, donde se refirió a su más reciente conquista y a sus próximos deseos a futuro. El joven corredor de Colombia Tierra de Atletas aseguró que sueña con llegar a correr en Europa, siendo protagonista de las tres grandes.

"Sueño con correr las tres grandes, siendo protagonista de ellas. Me veo en el podio del Tour". manifestó Camargo, pedalista boyacense de 22 años.

Diego Camargo podría unirse al Education First, equipo donde militan Rigoberto Urán y Sergio Higuita; no obstante, aseguró que mientras no haya un contrato firmado, no puede darlo por hecho.