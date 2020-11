Por orden judicial, Gobierno convocó a Comisión de Relaciones Exteriores

Por fin el Gobierno citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar de la situación de Colombia y las relaciones internacionales. En una carta de la Cancillería conocida por Caracol Radio, se fijó la fecha para el viernes de la próxima semana.

A pesar de las crisis diplomáticas y situaciones como la reciente con las elecciones con Estados Unidos, el tema de Venezuela, y la de las restricciones por los temas de Coronavirus entre otros temas, el Gobierno del presidente, Iván Duque se venía negando a convocar esta instancia de la que hacen parte los exmandatarios, ex cancilleres, representantes del Congreso, expertos y otros.

El Gobierno tomó la decisión además, no por iniciativa propia, sino luego de una demanda de algunos congresistas de oposición, entre ellos Iván Cepeda y Antonio Sanguino que llevó a la orden judicial del tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se convocara a la comisión. Fuentes de la Cancillería confirman a Caracol Radio que es una reunión informativa, y no de carácter consultivo.

Duque responde ante las versiones sobre su interferencia en elecciones de Estados Unidos.

Durante el Conversatorio del Diálogo Interamericano, le preguntaron al presidente, Iván Duque por el episodio de la presunta interferencia en las elecciones norteamericanas. Respondió que a diferencia de su predecesor, “que durante una campaña en Estados Unidos dijo públicamente que Hilary Clinton era más favorable para Colombia que Donald Trump, en medio de la campaña, respeto lo que dijo pero como presidente yo nunca haría un comentario como ese”.

Aseguró que como jefe de Estado en un proceso electoral el deber es “mantenernos al margen”, así como valora la relación bipartidista que se ha construido.

Afirmó además que nadie de su administración tenía derecho a referirse a la campaña, sin embargo, en el partido de Gobierno era difícil controlar que no lo hicieran, agregó que a él cómo presidente no le preguntaron, pero si le hubieran preguntado, les hubiera sugerido a los integrantes del Centro Democrático no hacer comentarios sobre determinada campaña.