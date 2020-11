"En Providencia no hay una persona que no haya sido afectada por IOTA"

Mateo Posada, turista de Medellín que estaba en Providencia cuando llegó el golpe del huracán IOTA, relató en 6AM Hoy por Hoy cómo vivió el desastre que dejó casi destruída la ista.

“Vimos volar casas por encima de nosotros, el viento arrancaba los árboles e iban de un lado para otro. Cuando todo se empezó a complicar las personas del hotel nos llevaron a un búnker que construyeron”, contó.

El turista de 31 años relató que gracias al búnker que construyó el hotel no sufrieron daños graves, aunque el sitio sí quedó muy afectado.

“Si sentimos lo que sentimos en este lugar, no me imagino a quienes conocimos y tuvieron que experimentar todo el huracán debajo del closet, algunos debajo de los baños; no me imagino la sensación”, relató.

Según el antioqueño, “parecía una película”.

“Donde estábamos la sensación era increíble, estábamos debajo de la tierra y rocas, como si estuviéramos en un barco de papel. Vi a las personas con sus casas inundadas y llorando, yo me sentía en una película. En Providencia no hay una sola persona que no haya sido afectada por el huracán", afirmó.