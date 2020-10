Hernán Torres: “Hasta el momento no he recibido ninguna oferta”

Hernán Torres es el director técnico del equipo que es líder de la Liga Colombiana, Deportes Tolima. El entrenador habló con el VBar de Caracol Radio para desmentir las versiones que aseguran que saldría del equipo 'pijao'.

"No he recibido ninguna oferta de algún club hasta el momento" dijo Torres que además comentó que tiene contrato indefinido con los dirigentes. En este 2020 el Tolima ha ganado ocho partidos, ha empatado siete y aun no pierde.

Sobre los jugadores que andan en un buen momento como el joven Jaminton Campáz expresó, "Campaz tiene un proceso importante, esta haciendo las cosas bien. Es bien dotado, tiene una madurez importante en su corta edad".

"Montero es un hombre fuerte psicológicamente. Vargas ya tiene un proceso de selección hace más de 7 años, ya llegará su tiempo, todo es un proceso", dijo Hernán sobre su portero que fue llamado en la última convocatoria de Carlos Queiroz a la selección Colombia.