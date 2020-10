¿Quién es Louise Glück?

Louise Glück es una poeta estadounidense, autora de once libros de poesía como Averno, The seven ages, Vita Nova, Meadowlands, The Wild Iris (El iris salvaje), entre otros.

Ha recibido Premio Pulitzer de poesía, el Premio William Carlos Williams de la Poetry Society of America y el National Book Critics Circle Award.

El pasado 8 de octubre la anunciaron como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020.