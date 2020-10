Alfredo Molano denuncia que se habría pagado para frenar caso de Pulgar

El columnista Alfredo Molano Jimeno denunció en 6AM HOY POR HOY que -al parecer- se habría pagado una millonaria suma de dinero para desaparecer el audio que salpica al senador Eduardo Pulgar, para frenar el proceso que se sigue en su contra del congresista por presunto soborno a un juez para favorecer a su amigo el excónsul honorario Luis Fernando Acosta Osio.

“La denuncia sobre los comportamientos del senador Eduardo Pulgar desde hace unos meses en que se conoció la columna de Daniel Coronel, ayer me cuentan que el proceso que tiene citación a finales de este mes está trancado porque no aparece el audio, y no aparece el audio porque la persona que lo suministró -al parecer- ya ha salido del país, por cuenta de que le pagaron gruesas sumas de dinero para desaparecer y también el audio”, explicó Molano Jimeno.

Dice el columnista que el clan de los Char en Barranquilla, aparentemente diseñaron colegios electorales para firmar convenios y contratos y así captar votos electorales.