Mi Banda Sonora con Juan Jesús Vallejo

Juan Jesús Vallejo es escritor y periodista español. Desde muy pequeño tuvo una afición por las películas de Indiana Jones y ellas le cambiaron el rumbo de su vida. Gracias a estas producciones cinematográficas adquirió una obsesión por la arqueología y los viajes. Relata que su primer viaje fue una expedición en búsqueda del Santo Grial.

Su labor es el periodismo de misterio. “No me gusta la palabra ‘paranormal’ porque los sucesos que cuento son curiosos, no paranormales. Simplemente mi poder es la lectura y las investigaciones que realizo”, afirma.

Hubo un momento duro en su vida cuando su mamá, su papá y su hermano fallecieron. Sobre todo la muerte de su hermano Manuel le afectó por completo su vida y lo recuerda con la canción 'Soldadito marinero' de Fito y Fitipaldis.

Juan Jesús tiene un gran amor por la selva amazónica. Y esa fue su primera conexión con América. Luego de una crisis económica en España, tomó la decisión de trasladarse al continente americano.

Juan Jesús Vallejo, escritor y periodista, compartió sus canciones que han marcado su vida. Conozca aquí su lista de música en 'Mi Banda Sonora':

La Tarara - Radio Tarifa

Verde que te quiero verde - Ketama con Manzanita

Vente pa Madrid - Ketama con Antonio Flores

Flamenco mi vida - Mario Castillo

Teardrop - Massive Attack

Soldadito marinero - Fito y los Fitipaldis

Ya se ha muerto mi abuelo - Juaneco y su combo

El pescador - Toto la Momposina

Mi libertad - Monsieur Periné

Camariñas - Luz Casal & Luar Na Lubre

Padre Nuestro en Arameo