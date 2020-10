El Pulso del Fútbol, 9 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el debut de la Selección Colombia ante Venezuela y lo que se espera del equipo tricolor en este partido. César dijo: “Hoy comienza el gran objetivo para el que fue contratado Carlos Queiroz, yo debo decir que me parece buen entrenador y con una idea que necesitábamos, siempre nos quejamos del juego lento y del toque-toque, y el de Queiroz es más directo”. Sobre el tema Óscar comentó: “Creo que los favoritos en los partidos de hoy son Colombia y Brasil, ojalá así sea, pero siempre hay que esperar a que se jueguen los partidos”.

Otro de los temas tuvo que ver con la capacidad de Colombia, como un país que puede albergar grandes eventos y las posibilidades reales que se tienen de hacerlo. César manifestó: “Hay gente que no quiere eso, porque piensa que se puede gastar ese dinero en otras cosas más importantes, pero le aseguro que ese dinero nunca llega a eso que debería ser destinado”. Por su parte Óscar agregó: “Yo he apoyado varios eventos, pero no apruebo eventos en tiempos de pandemia, somos un país pobre y no podemos arriesgarnos con esos gastos”.

Además opinaron acerca de las polémicas arbitrales que hubo en el partido entre Uruguay y Chile, teniendo en cuenta que las Eliminatorias cuentan con el VAR. César resaltó: “Evidentemente ayer se equivocó el VAR en el partido de Uruguay frente a Chile, en el penalti de Coates. Ayer en la transmisión no la vi, pero hoy en la repetición se ve que la mano es clara”. Mientras Óscar destacó: “Voy a crear la asociación saca árbitros para pedir que ese arbitro no vuelva a pitar, ni tampoco los que estuvieron en el VAR”.

