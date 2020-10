La nota, mejor dicho, las "notas" editoriales de hoy, así como sus letras, comenzaron a escribirse hace poco más de 50 años. Y son de una hermosa simpleza, pero, a la vez, de una enorme complejidad para su puesta en práctica.

Imagine que no hay paraíso. Es fácil, si lo intenta. No hay infierno debajo de nosotros. Y arriba, sólo cielo. Imagine a toda la gente viviendo el presente.

Imagine que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir, y tampoco religión alguna. Imagine a toda la gente viviendo la vida en paz.



Quizás usted diga que soy un soñador, pero no soy el único. Y espero que algún día usted se una a nosotros y el mundo será uno solo.

Imagine que no hay posesiones. Me pregunto si puede. No hay necesidad de codicia ni hambre.

Una hermandad humana. Imagine a la gente compartiendo todo el mundo.

Quizás diga usted que soy un soñador, pero no soy el único. Y espero que algún día se una a nosotros y el mundo será uno solo.

Hace 80 años nació John Lennon y, con 40 años de muerto, nadie ha podido matarlo. 80 años del hombre que, con su esposa, Imaginó el mundo en el que no hemos podido vivir.