Si Gobierno no acata el fallo, pone en riesgo el Estado de derecho: Arrubla

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla se refirió a la posición del Gobierno Nacional frente al fallo de la protesta social que fue emitido por el alto tribunal.

Arrubla aseguró que con esta decisión se está garantizando el derecho a la protesta en Colombia y que el pretexto de los vándalos no significa que el Gobierno pueda pasar por encima de la población civil.

“Lo que la Corte Suprema hace es garantizar un derecho a la protesta, que la policía cumpla con su deber que es garantizar la paz y estos derechos que tienen los colombianos a protestar pacíficamente (…) el pretexto de los malos y los vándalos no significa que se puede pasar por encima de todos” aseguró.

También se refirió al desacato del Gobierno asegurando que “pone en riesgo el Estado de derecho en Colombia, porque si la autoridad dice que no va a atacar las sentencias judiciales, ¿entonces, qué va a decir la gente?, todos se van a sentir en la autoridad de desobedecer”.

Sobre el uso de la escopeta calibre 12, Arrubla aseguró que su manejo ha sido “nefasto” pues se ha vuelto sistemático que varios manifestantes resultaron muertos.

“Lo que hemos visto es que el resultado es nefasto, por mucho tiempo se ha dicho que la policía debe ser un cuerpo de resistencia no de ataque, para atacar está el Ejército. En las manifestaciones no se debe enviar personal que no está calificado, aquí en Colombia se está volviendo sistemático que en todas las manifestaciones existan muertos", dijo.

Por último, aseguró que así las sentencias no sean compartidas deben acatarse y más si se trata del Gobierno Nacional.