Denuncian amenazas de muerte por instalar valla en apoyo a Uribe

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el senador Honorio Henríquez denunció que, por constantes amenazas de muerte, tuvo que ser desmontada una valla en Santa Marta en la que se expresa respaldo a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El congresista del Centro Democrático aseguró que se quiere silenciar a quienes "defienden la verdad" y por eso instó a que las autoridades den con los responsables de estas amenazas.

“La señora que se encargó de alquilar la valla dijo que tenían que desmontar de inmediato porque habían recibido una amenaza de muerte, es que es inaudito, y quiero decir que la autoridad competente debe dar con quién está detrás de este actuar propio de clanes mafiosos”, dijo.

“Lo que aquí es increíble es como existen personas que acuden a la fuerza para pretender cercenar el derecho a expresarnos. Definitivamente los que no quieren a Uribe no tienen límites y no saben qué hacer para silenciarnos, pero aquí seguimos defendiendo la verdad y las instituciones y la democracia con apego a la constitución política”, añadió

Henríquez aseguró que estos actos apelan a la falta de cordura y sensatez, y que seguirán buscando otras alternativas para defender al exsenador Álvaro Uribe Vélez.