El Pulso del Fútbol, 18 de septiembre de 2020

En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la participación de Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores y las posibilidades que tiene de avanzar en su grupo. Óscar dijo: “A pesar de la victoria del Junior contra Barcelona de Ecuador, el panorama no está fácil para los equipos colombianos. Hay equipos con muy buen nivel, como el caso de Independiente del Valle de Ecuador, que ayer goleó a Flamengo”. Sobre el tema César agregó: “Me gustó la victoria del Junior, porque no era fácil y creo que Independiente del Valle es el mejor equipo de Suramérica, por haber goleado al actual campeón de América”.

Le puede interesar también: Prográmese con la fecha 9 de la Liga colombiana

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual está inconforme con el color del segundo uniforme de Millonarios y consultó la participación de nuestros panelistas en la cuestión de los diseños de las indumentarias en los últimos años. César manifestó: “La verdad es que esa camiseta rosada no le ha gustado a una gran cantidad de seguidores, a mí personalmente no me parece tan fea, pero entiendo que haya un sector de la hinchada que no le guste”. Por su parte Óscar complementó: “La verdad es que a mí me gusta lo tradicional en los uniformes de los equipos de fútbol. Siempre quiero ver a Millonarios de azul y estoy con los hinchas que conocieron a su equipo así y lo quieren ver así”.

Le puede interesar también: Nacional - Tolima, juego en medio de la polémica que define el liderato

Además opinaron acerca de la contratación de Andrés “Manga” Escobar por parte del América de Cali y lo que se espera del atacante en su parte futbolística y profesional. Óscar resaltó: “Vamos a ver si se maneja bien, porque ante el primer caso de indisciplina, los directivos del América ya dijeron que se va”. Mientras César finalizó: “Lo he escuchado varias veces prometiendo que se va a manejar bien y al final sigue igual. Me parece bien que le hayan puesto un contrato especial, en el que si no cumple, se va”.

Le puede interesar también: Radamel Falcao anuncia el nacimiento de Jedediah Falcao, su hijo

No olvide escuchar el audio del programa.