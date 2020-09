El Pulso del Fútbol, 17 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el desempeño de los equipos colombianos ayer, en sus partidos de la Copa Libertadores y el nivel mostrado. César dijo: “Muy mala es la participación de los equipos colombianos, una victoria en ocho partidos es lamentable. Lo del Medellín fue la tapa, nunca un equipo venezolano nos había ganado en nuestra tierra por Copa Libertadores”. Sobre el tema Óscar agregó: “Aunque ambos equipos perdieron, lo de América era más difícil por jugar de visitante. Medellín perdió en el Atanasio y es una vergüenza. Al final lo que suma es lo que vale y ambos equipos perdieron”.

Le puede interesar también: Colombia se mantiene en el Top 10 del Ranking FIFA

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de un oyente, el cual indagaba sobre si hay un plan, en caso de que se tengan que suspender partidos por casos de Covid-19 al interior de las instituciones. César manifestó: “Hay que hacer el esfuerzo, intentarlo y cumplir los protocolos, seguramente se van a suspender algunos partidos, pero la Dimayor tiene que hacer el esfuerzo”. Por su parte Óscar complementó: “Yo lo que quiero es que tengamos fútbol y nos pongamos al día con el campeonato, eso es lo que yo quiero”.

Le puede interesar también: Doblete de Alfredo Morelos con Rangers en la Liga de Europa

Además opinaron acerca de las razones por las cuales había salido Julio Comesaña del Junior y la entrevista que dio esta mañana en 6AM de Caracol Radio. César resaltó: “Esta mañana hablamos con él y dijo que ya no vuelve al Junior y que piensa que su etapa en el equipo barranquillero ya pasó, amanecerá y veremos”. Mientras Óscar finalizó: “Ay César, no me haga reír, yo esa canción ya la escuché y esa película ya la vi”.

Le puede interesar también: Sin Comesaña, Junior se juega su futuro en la Libertadores ante Barcelona

No olvide escuchar el audio del programa.