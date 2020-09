El Pulso del Fútbol, 16 de septiembre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de Dayro Moreno contra el Sao Paulo en la fase grupos de la Copa Libertadores 2010. César dijo: “El gol de hoy lo marcó el Once Caldas ante Sao Paulo en la victoria 2-1, en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año 2010. Fue un gran partido y no piense don Óscar que pasamos el gol, para recordarle las anotaciones de Dayro”. Óscar respondió: “Yo te conozco César y sé como eres, pero mejor voy a dar los datos del gol. Hubo muchísimos titulares destacando la actuación del delantero, que nació en Chicoral”.

Le puede interesar también: Conmebol ratificó Eliminatorias en octubre con jugadores de Europa

Otro de los temas tuvo que ver nuevamente con la salida de Julio Comesaña del Junior y nuevos detalles que se han conocido de esta situación. César manifestó: “Puede que no haya un motivo único, pero lo que si es cierto, es que hubo situaciones incomodas, uno no renuncia a cuatro días de un partido de la Copa Libertadores y después de ganar la Superliga”. Por su parte Óscar agregó: “Lo que pasa es que no esta claro el motivo de su renuncia y pienso que debió ser algo muy grave, para que Julio tomara esa decisión”.

Le puede interesar también: Medellín a recomponer el camino ante el Caracas FC en la Libertadores

Además opinaron acerca de la actualidad futbolística de Adrián Ramos en el América de Cali y las criticas que ha recibido por su desempeño. César resaltó: “Yo todavía le tengo fe a Adrián Ramos, tiene inteligencia, físico y creo que solo falta que se acomode al juego de sus compañeros”. Mientras Óscar destacó: “Yo no discuto el físico y la inteligencia de Ramos, me preocupan sus goles, porque él vino como goleador y hasta hoy, esa platica se perdió”.

Le puede interesar también: Jesurún: "No hay pruebas que comprometan a directivos de FCF en reventa"

No olvide escuchar el audio del programa.