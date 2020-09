"Mi hija quedó inválida por disparos de policías": Marta Arce

En diálogo con 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio, Marta Arce, madre de una joven que resultó herida en las recientes jornadas de protestas, denunció que su hija fue herida -al parecer. por balas de policías.

Narró que sus hijos estaban caminando cerca al CAI de la Gaitana en Suba, cuando llegó una turba que escapaba de los policías que estaban disparando y una bala la impactó.

"Mi hijo me dice que vio a los policías disparando, y en el lugar donde ella cae herida caen otras tres personas, luego me llaman del hospital de Engativá y me dicen que ella está herida", denunció la señora Arce.

Agregó que a partir de ese momento ha sido todo un "viacrucis" porque no ha podido ver a su hija, que por la complejidad de la heridas fue remitida al hospital Simón Bolívar y tampoco ha podido poner la denuncia porque en la Fiscalía no contestan ninguna de las líneas.