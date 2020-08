“Duque se comprometió a venir para dar esperanza”: alcalde Samaniego

Después de una reunión extraordinaria entre el presidente Iván Duque y el alcalde Samaniego, Óscar Pantoja, el Gobierno Nacional anunció que instalará una mesa social y un consejo de seguridad para revisar la situación de orden público en el departamento.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, el alcalde Oscar Pantoja entregó detalles sobre esta reunión y aseguró que este es un tema que debe ser prioridad, pues el departamento lleva más de 30 años sufriendo los estragos de la violencia.

“Le expresé al presidente que necesitamos presencia del Estado en nuestro departamento, él se comprometió a estar el sábado en nuestro municipio para darle una nueva luz de esperanza a la juventud, tendremos que analizar cuáles son las necesidades y como se puede resarcir a las víctimas de esta falta de presencia del Estado”, afirmó.

El mandatario local se refirió a las capturas que se han generado en las últimas horas, asegurando que no tiene que ver con la masacre contra los jóvenes.

“Las familias dicen que ellos no tenían antecedentes o reconocimiento social de que pertenecían a algún grupo armado o economía ilegal, eran jóvenes universitarios que se reunían para celebrar un cumpleaños (…) No tengo un reporte oficial, sin embargo, sabemos que las personas fueron capturadas por otro crimen, no por la masacre”, dijo.

El alcalde recordó que esta zona del país ha sufrido los estragos de la violencia por 30 años, debido a la presencia de grupos al margen de la ley y de economías ilegales.