Masacre en Samaniego: ¿cuáles son las causas de la violencia en la región?

En Hora 20 un análisis de las causas, efectos y problemas de violencia tras la masacre de ocho personas en Samaniego, Nariño. También estaremos debatiendo sobre la renuncia del expresidente Uribe al senado y de las últimas entrevistas entregadas, su constante ataque a la justicia y de su discurso para las elecciones presidenciales del 2022. Por último, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Dos masacres y trece personas muertas dejan la compleja situación de violencia en el sur del país. La semana pasada fueron asesinados cinco menores de edad en Cali por hechos que todavía se desconocen; este fin de semana se conoció la trágica noticia de una masacre en la que fueron asesinados ocho jóvenes entre los 17 y 25 años en la vereda Santa Catalina del municipio de Samaniego en el departamento de Nariño, cuando se encontraban en una finca aparentemente en una reunión.

Solo en lo que va de 2020, este municipio de 50 mil habitantes cuenta más de 30 asesinatos; dos masacres; una tasa casi de 100 muertes por 100 mil habitantes, según el excalcalde Harold Montufar; un aumento en la producción de coca y del fuego cruzado entre la guerrilla del ELN que ha tenido control territorial durante varios años y nuevas bandas criminales de narcotráfico que se pelean un espacio por el control de la coca en la zona, pues según la policía son cerca de 36 mil hectáreas de coca sembradas en el territorio cercano a Samaniego.

Desde la Defensoría, Carlos Negret ha pedido que se redoble la acción de la Fuerza Pública en la zona; recordó una alerta temprana para Samaniego a mediados del 2019 y ha advertido la fuerte presencia del ELN en esta zona del país. Por su parte, la guerrilla ha rechazado ser el autor de esta masacre y ha recalcado sobre las constantes alianzas entre “grupos narcoparamiliatres y la policía y Ejército en la zona.”

Para la comunidad internacional la situación es muy preocupante. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha registrado 33 masacres en el 2020 y aseguran que les genera honda preocupación los últimos hechos de violencia.

Lo que dicen los panelistas

Para Iván Cancino, abogado penalista, los hechos de violencia están relacionados con el narcotráfico y todas las actividades delictivas que esto contrae, como el tráfico de armas, las rutas para sacar la droga, el lavado de dinero, el contrabando y otros factores que contribuye a que se genere una disputa por el territorio. Agregó que las declaraciones el gobierno no son lugares comunes y que, por el contrario, cree que el Estado sí ha hecho presencia en la zona de la masacre y que tiene confianza en que se avance en las investigaciones.

En cuanto a la renuncia del expresidente Uribe al senado, señaló que si este caso no pasa de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, la corte cambiaría una vez más una jurisprudencia que ha funcionado en los últimos 12 años en la que queda claro que para que la Corte Suprema mantenga competencia sobre el investigado, los hechos deben tener clara relación con su función como senador, y para el abogado Cancino, los delitos por los cuales se investiga a Uribe no tienen relación con su función en el Congreso.

Carlos Cortés, abogado y creador de La Mesa de Centro de La Silla Vacía, señaló que empezando el tercer año de gobierno del presidente Duque se esperaría que el discurso vaya más allá del expresidente Santos, las Farc y el castrochavismo, pues plantea que ante esta masacre vuelven a sacar el espejo retrovisor sobre el glifosato y los cultivos ilícitos. Para Cortés, el discurso del gobierno sigue centrado en que todo se va a solucionar con fumigación, armas y más militares; pero considera que la gente no quiere ver al Estado en forma de Ejército, lo quiere ver de manera integral y con un enfoque similar a lo planteado en el Acuerdo de paz.

Sobre la renuncia de Uribe al senado, planteó que esto es una burla al país, pues cree que el debate de la competencia sobre el caso de Uribe no es algo automático. Además, sostuvo que “Uribe se da el gusto de dar ronda de medios en la que desacredita el papel de la Corte Suprema de Justicia, diciendo mentiras sobre el proceso”, y dijo que con estas acciones busca defenderse, pero que en realidad lo que hace es esconderse.

Para Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, la situación de violencia en el país se tiene que poner sobre el contexto del olvido estatal, pues cundiera que el gobierno no tiene ni poder político ni estatal en zonas de conflicto, lo que lleva por ejemplo a una reducción de las oportunidades de los habitantes de estas zonas golpeadas por la violencia. Advirtió que la situación también se relaciona por la disputa del territorio y el control por rutas de narcotráfico en departamentos como Nariño y Cauca.

En cuanto al caso del senador Uribe, señaló que está de acuerdo con el hecho de que renunciar al fuero es un derecho y como investigado se puede usar cualquier estrategia de defensa, y sostiene que, esta incluso lo puede ser. Agregó que cuando se revisa el auto del 2009 sobre esta materia, se reconoce que la competencia de la Corte Suprema de Justicia sobre los aforados se da en relación con sus funciones, conexidad o abuso del cargo; por lo que piensa que en el caso del expresidente Uribe, no hay relación con el cargo, pues plantea “que los delitos de fraude procesal y soborno no tienen “función conducta” y por lo tanto, no hay nexo de causalidad de su labor como senador.”

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, planteó que la ausencia y debilidad del Estado en varias regiones del país va más allá de la coyuntura, pues sostiene que donde no hay actividades productivas, hay todo el escenario para que narcotráfico crezca. Además, cree que el Estado perdió la oportunidad de que cuando salió un actor armado del territorio como lo es Farc, fuera de inmediato copado por el Estado, pero que no fue así y, por lo tanto, el Estado en su conjunto falló en esa estrategia. Por lo que cree que el narcotráfico es solo un síntoma, ya que en algunas zonas hay disputas entre disidencias, paramilitares, ELN y otras bandas ilegales por el control el territorio.

Frente a la renuncia de Uribe al senado, planteó que una de las garantías como aforado es ser investigado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia, por lo que cree que se envía un mal mensaje y se ve mal la “jugadita” de que ahora el expresidente sea investigado por la Fiscalía. Por lo tanto, advierte que este movimiento de Uribe genera distorsión y una gran presión al ente acusador, pues si no cambia la narrativa del proceso y lo hace como lo ha hecho la Corte Suprema, también puede que digan que en la Fiscalía hay motivaciones políticas.