El Pulso del Fútbol, 30 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería le rindieron un homenaje póstumo al narrador Pastor Londoño, quién lamentablemente falleció ayer. César dijo: “Escogimos un gol que narró Pastor el 12 de diciembre de 1982 y fue el segundo título del América de Cali. Si la memoria no me falla, él en ese momento trabajaba para Todelar”. Sobre el narrador, Óscar agregó: “Empezó su carrera en Medellín, a nivel profesional comenzó en un programa llamado “La hora de los de los aficionados”. También trabajó en Bogotá con Todelar, Radio Súper y Caracol Radio”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de una oyente, la cual indagaba sobre si es válido que el arquero haga un gol de arco a arco. César respondió: “Yo recuerdo un gol de “Neco” Martínez, en un amistoso contra Polonia antes del Mundial de Alemania 2006, cuando el equipo lo dirigía Reinaldo Rueda”. Por su parte Óscar complementó: “Puede marcar un gol de dos maneras, sacando con la pierna de saque de meta e impulsando el balón con la mano antes de patear, pero si es una jugada en movimiento”.

Además opinaron acerca de la jerarquía de la Selección de Alemania en los campeonatos mundiales, sin que la Bundesliga sea el torneo más importante del mundo. Óscar resaltó: “Ese fenómeno es difícil de aceptar y defender. Ganan mundiales, a pesar de que su liga es buena, pero no de las mejores”. Mientras César finalizó: “A mí si me encanta la liga alemana, me parece que es uno de los mejores torneos del mundo y con una gran infraestructura”.

No olvide escuchar el audio del programa.