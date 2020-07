Confidenciales de las 12

Mejora la ocupación de camas UCI en Cundinamarca

Cada día mejoran los niveles de ocupación de camas UCI en el departamento en Cundinamarca, está en el 60%, de este porcentaje, el 20% es de ayuda a Bogotá.

Hoy se espera la llegada de 40 Unidad de cuidados intensivos adicionales y están a la espera de que el Invima nacionalice 135 que compraron.

Listos los aspirantes en el Consejo de Estado a la Procuraduría

La Secretaría General del Consejo de Estado ha determinado que ya son 10 los nombres en esta lista y son: Jaime Buenahora, Juan Carlos Cortés, Gregorio Eljach, Claudia Gutiérrez, Luis Felipe Henao, Juan Carlos Novoa, José Andrés Omeara, Carlos Arturo Ramírez, Emiliano Rivera y Humberto Sierra Porto.

Candidato a la Corte Suprema que no podría culminar su periodo por la edad

Esta semana se conocieron los candidatos de la Corte Suprema para la elección de uno de ellos para la terna a Procurador General. Entre ellos llama la atención uno que por su edad no de daría para terminar el periodo en caso de ser elegido. Se trata de Enrique Gil Botero, el exministro de Justicia, según su hoja de vida, en diciembre de éste año cumple 67 años, lo que quiere decir es que sí quedará elegido y se posesionara en enero, sólo podría ejercer dos años y once meses ya que en diciembre del 2023 cumple 70 años, edad en la que según la norma, los funcionarios públicos deben retirarse.

¿Por qué la ministra de Ciencia no firma los decretos de la cuarentena?

Una polémica se dio por el decreto 1076 que extiende la cuarentena, porque no fue firmado por la ministra de Ciencia, Mabel Torres, de hecho, casi que ninguno de los decretos expedidos con motivo de la cuarentena ha sido firmado por la funcionaria, y frente al antecedente del decreto con alivios que tumbó la Corte por la falta de una firma pues claramente el tema llama la atención. Caracol Radio consultó con Casa de Nariño y aseguran que es que no es un tema de desconocer a la ministra Torres, sino que “por ser un decreto ordinario, no necesita la firma de todos los ministros, sino únicamente de las Carteras que están involucrados que tienen alguna medida, o temas relacionados. Esa es la razón, por la cual no aparecen todos. Desde la primera y las demás ampliaciones, se pueden ver que en unos aparecen algunos ministros, y en otros, unos adicionales”.