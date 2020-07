McDermott no rectificará datos de investigación contra vicepresidenta

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy Jeremy McDermott, co-director y representante legal de la Fundación InSight Crime, se refirió a la denuncia que recibió por la investigación que revela presuntos nexos de Marta Lucía Ramírez y su esposo Álvaro Rincón, con el narcotraficante conocido como 'Memo Fantasma'.

McDermott contó que la vicepresidenta le pidió varias rectificaciones y que incluso lo llamó pidiéndole una declaración pública que la exonerará del escándalo. Sin embargó, dijo que no se rectificará y que ahora investigará directamente a Ramírez para preparar su defensa.

“Yo me negué a hacer la declaración, como periodista ese no es mi papel, y por qué hay pruebas de que había una relación comercial entre ‘Memo Fantasma’ y la vicepresidenta (…) Esta investigación nunca se trató de ella, pero ahora debo indagar sobre los negocios de Marta Lucía Ramírez y el señor Álvaro Rincón para preparar mi defensa”, afirmó.

McDermott criticó el abuso de poder de la alta funcionaria, asegurando que han estado en contacto por los últimos 15 años y que Ramírez tuvo el derecho de responder a la investigación.

“Aquí no hay conducto criminal y esto no se trata de mí, se trata de que la vicepresidenta pueda encarcelar a los periodistas que investigan de manera equilibrada, todas las fuentes fueron verificadas y todo se escribió de manera imparcial. Yo soy británico y tengo protección, pero si yo fuera un periodista colombiano intentando hacer mi trabajo e investigando de una manera imparcial no sé cómo sería la situación”, dijo.

Según Marta lucía Ramírez, Jeremy McDermott le causó un daño a su integridad moral, buen nombre, dignidad y honor.