Mi Banda Sonora con Marcelo Cezán

Edgar Alfredo Gómez Menicagli es el nombre de pila del actor, cantante y presentador. Luego de su debut musical, con el éxito 'Nueve semanas y media', el caleño pasó a ser reconocido como Marcelo Cezán.

Desde muy joven, sus pasiones se debatieron entre la música y el fútbol. Sin embargo, estudió Odontología en la Universidad del Valle.

A lo largo de su trayectoria, Marcelo Cezán se ha destacado por ser un hombre muy versátil, que se desempeña en distintos campos artísticos. Además de su carrera musical, ha sido parte de distintas producciones televisivas como 'Amor a la plancha', 'Juego Limpio', 'Me llaman Lolita', 'Cartas de amor', entre otras.

En Mi Banda Sonora anunció, entre otras cosas, su nueva participación en el programa de la mañana de la emisora 'Bésame' 97.4 FM en Bogotá, a partir del 1 de Agosto del 2020.

La salsa y el rock acompañaron la banda sonora de la vida de Marcelo Cezán. Conozca aquí su lista de canciones:

Ahora me da pena-Henry Fiol

Is this love-Bob Marley

Toma jabón pa´ que laves-Daniel Santos

El coco-Grupo Niche

Another one bites the dust-Queen

Nueve semanas y media-Marcelo Cezán

Masada-Alpha Blondy

Paraiso-Marcelo Cezán

La quiero a morir-DLG

¿Oh qué será?-Willie Colón

El teléfono rojo-Marcelo Cezán

Rola-Michelle Gutty

Projimita-Marcelo Cezán & Shaggy