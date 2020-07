"Lo ideal es quedarme en Santa Fe; si no, me gustaría seguir en Colombia"

Fabian Sambueza, volante argentino que aún no define su continuidad en Independiente Santa Fe, se refirió en diálogo con El VBAR Caracol a cuáles son las posibilidades de continuar en el cuadro 'Cardenal' , manifestó que este es su principal deseo, aunque no descartó marcharse a otro equipo del fútbol colombiano.

'El Chino' aseguró que en este momento espera una contraoferta formal del cuadro capitalino para definir su continuidad o no y agregó que no hay un tiempo estipulado para dar un ultimátum, pues esto dependerá de cuándo él se decida por otra alternativa o las directivas del equipo le comuniquen que no mejorarán la oferta.

Entretanto, Sambueza también añadió que cuenta con más ofertas del fútbol colombiano y algunas del fútbol internacional, las cuales estará evaluando en caso de tener que marcharse de la capital del país.