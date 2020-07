Apertura y cierre: ¿Nuevo modelo para controlar pandemia?

En Hora 20 un debate el inicio de una nueva etapa de aislamiento obligatorio en algunos puntos del país; analizaremos las denuncias en contra del congresista Eduardo Pulgar por soborno y del futuro de las sesiones del congreso a partir de la próxima semana.

El panorama actual en muchos países del mundo y en algunas zonas del país, parece haber sido vaticinado por la OMS cuando advirtió que se debía tener suma responsabilidad y gradualidad al momento de empezar a abrir la economía. Hoy en Colombia y en el mundo se está volviendo a una especie de aislamiento más estricto sectorizado por cuenta de un aumento acelerado de casos de COVID-19 y por la ocupación en las camas UCI.

En Bogotá hoy se inició lo que será una estrategia hasta el 23 de agosto que comprenderá aislamiento obligatorio en 15 localidades en tres fases; se dio paso a la primera, que comprende ocho localidades y que irá hasta el 26 de julio con un aislamiento estricto, muy similar al que ya se vivió durante marzo y abril. En la ciudad ya son 51 mil casos confirmados, más de 1.130 muertes y la capacidad de camas UCI está en el 90 por ciento de ocupación.

En otras ciudades como Medellín, uno de los casos de éxito en el control de la pandemia; se cerró una buena parte del centro de la ciudad y se extremaron las medidas de protección. En Bucaramanga se estudia declarar alerta roja y Cali tiene la capacidad UCI al 95 por ciento; mientras que, en Barranquilla, hoy el alcalde anunció que lo peor ya estaría pasando y que esperan a partir del 21 de julio volver con la reactivación económica.

El Gobierno ha dicho que el pico de la pandemia se dará por regiones y esta mañana en 6 AM, el coordinador de la OMS para Colombia, Carlos Arturo Álvarez, señaló que no podemos hablar del momento más duro de la pandemia, que tenemos un aumento sostenido y que el cumplimiento de la cuarentena llevaría a que el pico se extienda.

En cuanto a volver al aislamiento estricto, Fenalco ha insistido que volver a cerrar afecta la recuperación del empleo y de la economía en la ciudad. En cuanto a esa recuperación económica y la ecuación relacionada con el aumento de casos, hoy en El País global, Anthony Fauci, el reconocido experto en epidemiología y director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas apuntó que la reactivación económica no necesariamente es el principal factor para que el número de contagiados se dispare como ha ocurrido en algunas partes de Estados Unidos.

Lo que opinan los panelistas

Felipe Baptiste, abogado, consultor y empresario, apuntó que la pandemia y los modelos deben atender las distintas realidades, tanto la económica que se ha visto afectada por 100 días de medidas estrictas o de reapertura en el sector formal e informal; como en la salud que, al tener más contagiados, los niveles de transmisión aumentan. Señaló que su principal preocupación es la situación del sector formal que se ha visto muy afectado por el aislamiento obligatorio y pide que los auxilios por parte del Estado sean reales y no créditos que lo único que hacen es profundizar la crisis.

Frente a las sesiones del Congreso, advirtió que, con un legislativo como el nuestro, un escenario de la virtualidad puede resultar bueno, ya que tiende a eliminar prácticas como el ausentismo. Otro de los temas que resaló fue la necesidad de limitar el tamaño del congreso a futuro ya que daría más visibilidad a los legisladores, lo que según Baptiste permitiría hacerles mayor control político.

Para Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, era de esperarse que, con el confinamiento, el pico el virus se prolongara, pero lo que verdaderamente le preocupa es que en poco tiempo las UCI se llenaron y se agotó el sistema de salud. Por lo que plantea que o no fueron suficientes los cuatro meses de cuarentena para preparar al sistema o es que de acuerdo con nuestro nivel de país no pudimos avanzar más y ahora toca volver a confinar para seguir aplazando contagio. También sostuvo que ahora lo que se puede venir es tener un acordeón en el que se suelte a las personas y se vuelva a confinar, pero cree que la gente no va a obedecer a un acuartelamiento total.

Respecto a las funciones del Congreso a partir del próximo 20 de julio dijo que este “goza de una función importante en la democracia que es el control y en épocas de emergencia como las de Colombia donde llevamos 60 días en que el presidente tiene poder de decreto ley, que toca libertades, impuestos, pensiones. Acá es donde el país necesita un Congreso actuante, controlante, debatiente; sobre si eso que se decreta funciona o no y la opinión pública puede seguir debates,” concluyó sobre el tema.

Sandra Borda, politóloga, profesora y directora del podcast Buceando en el Naufragio, explicó que lo que viene ocurriendo en Bogotá, es similar a lo que pasa en otros lugares del mundo que está relacionado con la apertura de actividades económicas que iban a generar mayores tasas de contagio. Frente a una solución, se refirió a un artículo de Tomás Pueyo, en el que habla de una dinámica de “martillo” y de “danza” en el que unas veces es el primero que consiste en confinamiento duro y en el segundo que es un momento de relajamiento y de apertura. La politóloga apuntó que cree que ese es el futuro cercano, al menos hasta que tengamos una vacuna o esquemas sofisticados y advierte que estos modelos funcionarían para ir afinando políticas públicas. Sobre el manejo que el gobierno le ha dado a la pandemia y a los mensajes que emite, dice que un trato con honestidad es muy sano para los políticos, funcionarios y para los ciudadanos.

Frente a las revelaciones en contra del senador de la U, Eduardo Pulgar, dijo que preocupa la lentitud en la que opera el partido al que pertenece con una acción contundente; además, también sostuvo que el proceso político de rechazo, más allá de las condenas es importante, ya que se debería rechazar y demostrar que estos actos no convienen, pero que por el contrario se encuentra con actitudes tibias al respecto.

Para Carlos Cortés, abogado, creador de La Mesa de Centro de La Silla Vacía, la gente está en una etapa de desgaste y desesperanza frente a las medidas que se toman durante la pandemia. Por lo que considera que se debe mirar en particular hacia el presidente para que haya un tono distinto en el que la gente entienda y asuma con responsabilidad las acciones; pero opina que ese mensaje está lejos de lo que se en su programa. “En esta nueva etapa se debe hablar de una manera más coordinada y superar el debate de economía y salud. También empezar a hablar de las preocupaciones de la gente” apuntó sobre las nuevas prioridades. Frente a otras acciones del gobierno como la entrega de ayudas y subsidios, dice que siguen sin abrir la discusión de que se debe pensar en un Estado similar al de un estado de guerra, en el que los problemas no se pueden resolver de una manera tradicional, con las herramientas de siempre, como lo quiere hacer ver el gobierno.

Sobre la decisión de la Corte Constitucional y las sesiones virtuales del Congreso, dijo que la Corte comete un error en la forma como comunica y que no es la primera vez que se presentan malas interpretaciones, ya que no queda claro el fondo de la decisión. Por otro lado, dijo que lo que sí debe hacer el legislativo es tener un rol de control político más exhaustivo.