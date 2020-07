"Messi es un regalo de Dios, jugadores así solo se ven una vez en la vida"

Emmanuel Amunike fue uno de los futbolistas nigerianos destacados en la década del 90 y principios del siglo XXI. Participó en la Copa del Mundo 1994, en ese mismo año ganó la Copa Africana de Naciones y, además, en 1996 levantó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

En diálogo con el VBar Caracol, Amunike, quien jugo con el Barcelona entre 1996 y 2000, hizo un repaso de la actualidad que vive el conjunto ‘Culé’ y su época en las filas ‘Azulgranas’. Acorde al nigeriano, los momentos de tensión que se vivieron por una supuesta salida de Messi van a pasar ya que, según cree él, el argentino no dejará la institución.

Seguramente no será mucha ilusión que Messi termine su carrera en Barcelona. Sin embargo hay que ser realista, cada cosa que tiene principio y final. Messi con 33 años el tiempo en juego pesa más, pero ninguna duda que Messi es un regalo de Dios, este tipo de jugador solo se ve una vez en la vida", aseguró.

De su paso como jugador, Amunike solo tiene agradecimientos, y si bien reconoció que no brilló como él habría deseado, fue una época de mucho aprendizaje: "He tenido el privilegio de ser jugador de Barcelona, es un club en el que uno tiene que estar a la altura para poder demostrar. Personalmente estoy contento y doy gracias siempre al Barcelona por darme la oportunidad de representar su club".

El exfutbolista nigeriano y ahora entrenador, también estuvo al mando del hoy DT de Colombia, Carlos Queiroz, entre 1994 y 1996, y precisamente fue el portugués el que le dio la oportunidad de tener su primera experiencia en el ‘Viejo Continente’: "Queiroz es el que me ha dado mi primer paso para dar en Europa después del Mundial del 94’. Estaba en Egipto y después del Mundial fui a Sporting Lisboa, cuando llegué ahí él era el entreandor, me dio confianza y me abrió la puerta."